Lancement du tout premier conseil jeunesse au Bas-St-Laurent

À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, la MRC de Rimouski-Neigette procède au lancement du conseil jeunesse intermunicipal.

Les maires ont profité de l'occasion pour dévoiler sa campagne de recrutement .

Il y a un an, la MRC de Rimouski-Neigette s'est dotée d'une politique jeunesse qui prévoyait la création de ce conseil qui sera consultatif, au même pied d'égalité que les autres conseils.

Les 15-30 ans représentent environ 16% de la population de la région.

Selon le préfet, leurs voix sont moins présentes lors des décisions.

Les maires les plus jeunes ont 60 ans aujourd'hui (dans la MRC). Si on veut avoir des projets et garder nos jeunes sur notre territoire, il faut répondre à leur besoin, sinon, ils vont aller ailleurs. On a déjà des jeunes qui sont impliqués dans le bénévolat et dans différents comités. Il faut regrouper ces jeunes-là et d'en faire un comité.

Francis St-Pierre, préfet de la MRC de Rimouski-Neigette