Le 14e Marchethon a été un franc succès

La pandémie n'a heureusement pas trop d'impact sur les campagnes de financement de la Maison Marie-Élizabeth.

La deuxième présentation du Marchethon de la dignité en virtuel et la 14ème au total a permis de recueillir 111 439 $.

Un succès attribuable notamment à l'implication des 52 ambassadeurs qui ont sollicité au nom de la Maison de fin de vie.

Lors de l'annonce du résultat financier sur la page facebook de la Maison Marie-Élizabeth la directrice-générale a précisé l'importance du succès du marchethon et de l'implication de gens d'affaires et de la population.

On est encore dans une année de covid, donc une année où les revenues et les dons des particuliers et des entreprises sont à la baisse. Heureusement, on a des activités à succès comme le marchethon pour venir compenser et surtout de continuer d'offrir gratuitement les soins à tous les patients et les familles que l'on accueille et c'est ce qui est important.

Paule Côté, directrice-générale de la maison Marie-Élizabeth