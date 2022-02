Le 3e Rang Ouest au Bic exclu des projets en 2022

Les travaux pour remettre à neuf le tronçon ouest du 3e-Rang-du-Bic devront encore attendre.

Aucun investissement en ce sens n’est prévu au Plan d’action 2022 de la Ville de Rimouski.

La Ville prévoit investir 1,8 M$ pour des travaux de réfection du réseau routier dans différents secteurs totalisant 6 km.

1,2 M$ financés à 85 % par des subventions seront également investis dans des travaux sur la rue Sainte-Cécile-du-Bic et le Chemin de la Seigneurie.

Pour le 3e-Rang-du-Bic, les élus espèrent obtenir une subvention en 2023.

« Le conseil a autorisé un mandat de plans et devis en décembre. On est vraiment à l’étape de préparation, planification, forage, plans et devis, drainage. On s’assure d’être prêt pour soumettre le projet au programme de voirie locale à l’automne. »

Rémi Fiola, directeur du Service génie et environnement