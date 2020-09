Le Bas-Saint-Laurent chancelant au palier jaune

Le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, le Dr Sylvain Leduc, a qualifié la situation de la COVID-19 dans la région de « fragile ».

Bien qu’aucun changement de palier d’alerte n’ait été observé, la transmission du virus est toujours élevée depuis la fin de semaine dernière, particulièrement dans les MRC du Témiscouata et de Rivière-du-Loup.

Selon le Dr Sylvain Leduc, plusieurs personnes continuent de faire des rassemblements dans ces MRC, où la distanciation sociale n’est pas respectée. Il lance un appel à la vigilance pour les personnes qui auraient participé à l’un de ces rassemblements entre le 7 et le 21 septembre.

« On est toujours avec la ligne supérieure qui nous amène vers le orange. On est très heureux d’avoir stabilisé la situation à ça, mais on ne s’est pas vraiment ramené vers le vert en ce moment. On a encore des craintes. On a des cas chaque jour. Il y a eu une journée où on a eu moins de cas, mais la suivante on a eu 11 cas et aujourd’hui on en a encore qui continuent de rentrer. » Dr Sylvain Leduc, directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent

Le Dr Leduc mentionne que la transmission est communautaire, qu’elle ne frappe plus seulement les jeunes et que les cas ne sont plus nécessairement associés aux fêtes étudiantes dans le Kamouraska. « Ça veut dire qu’à part quelques cas reliés, ce sont des transmissions qui sortent d’un peu partout et c’est ce qui fait que c’est inquiétant si les gens baissent la garde et diminuent la distanciation. »

Un appel à la vigilance est également lancé pour Le Buffet du Dragon de Rivière-du-Loup. La santé publique recommande aux personnes qui ont fréquenté ce restaurant du 7 au 17 septembre à surveiller leurs symptômes.

Par ailleurs le dépistage massif entrepris vendredi dernier auprès des 450 employés de l’entreprise Aliment Asta de Saint-Alexandre-de-Kamouraska a révélé que les tests se sont tous avérés négatifs.

11 nouveaux cas de COVID-19 ont été déclarés dans les 24 dernières heures dans la région, portant le bilan à 265 depuis le début de la pandémie.