Le Bas-Saint-Laurent compte plus de 199 000 personnes

La population du Bas-Saint-Laurent a augmenté de près d'1% au cours des 5 dernières années.

Selon les chiffres du recensement 2021, le Bas-Saint-Laurent compte 199 039 résidents, 1684 de plus qu'en 2016.

La région est parmi celles qui affichent le plus haut taux de personnes âgées de 65 ans et plus à 27%.

Un taux nettement supérieur à celui de la moyenne québécoise qui se situe à 20 %.

L'âge moyen des habitants du Bas-Saint-Laurent est de 47 ans.

Les jeunes de 14 ans et moins représentent seulement 14 % de l'ensemble de la population.

Pour ce qui est des villes de notre secteur.

Légère augmentation du nombre de résidents à Rimouski au cours des 5 dernières années.

Le recensement 2021 précise que Rimouski compte 48 935 personnes, une hausse de 0.6% comparativement à 2016.

La population est vieillissante puisque 26 % des résidents sont âgés de 65 ans et plus, un taux nettement supérieur à la moyenne provinciale qui se situe à 20 %.

Le constat est plutôt similaire pour les autres villes de notre secteur.

Mont-Joli compte 6384 résidents, une augmentation de 100 personnes en 5 ans.

Près de 30 % des habitants sont âgés de 65 ans et plus.

Amqui accueille 6 000 résidents, en baisse de près de 200 comparativement à 2016.

28 % de la population est âgée de 65 ans et plus.

Et Matane enregistre une baisse de plus de 300 résidents pour un total de 13 987.

Là-aussi la population est vieillissante puisque 30 % des habitants sont âgés de 65 ans et plus.