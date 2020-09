Le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie passeront en zone orange

Le rehaussement du niveau d’alerte au orange au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie à compter de jeudi s’accompagne évidemment d’un nouveau resserrement des mesures sanitaires pour limiter la propagation du virus.

Parmi les changements, les résidents doivent limiter les rassemblements à un maximum de six personnes ou encore à deux familles.

Les bars et restaurants doivent cesser de servir de l’alcool à 23 h.

Parmi les consignes fortement non recommandées, notons les déplacements entre les régions ainsi que les visites dans les foyers pour aînés et dans les CHSLD.

Bien évidemment, si ces nouvelles règles ne suffisent pas pour discipliner les personnes qui ne respectent pas les mesures sanitaires, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie pourraient se retrouver en zone rouge avec toutes les interdictions que les régions de Montréal, Québec et de Chaudière-Appalaches connaîtront à partir de demain. C’est-à-dire la fermeture des bars, des salles à manger des restaurants, des cinémas et des salles de spectacle, ainsi que l’interdiction de tenir des rassemblements privés.