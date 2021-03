Le Bas-St-Laurent parmi les moins vacciné au Québec

Le Bas-St-Laurent est l'une des régions les moins vaccinées de la province.

11% des Bas-Laurentiens ont reçu leur première dose alors que la moyenne au Québec est de 14%.

Après sa visite à la clinique de vaccination de Mont-Joli, la députée d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia constate le retard de la vaccination par rapport aux autres régions.

On voyait des gens de 85 ans avoir leurs premières doses alors que c'est disponible pour les 65 ans et plus. Ça démontre qu'il n'y a pas assez de capacité de vacciner davantage et c'est ça qui devient inquiétant.

Kristina Michaud, députée fédérale d'Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia.