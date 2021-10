Le CFP de Mont-Joli - Mitis s'entend avec la multinationale AGCO

Le centre de formation professionnelle de Mont-Joli - Mitis conclut une entente avec le fabricant et distributeur de machines agricoles AGCO.

Il devient donc le seul centre de formation francophone en Amérique du Nord à donner une formation avec cette entreprise.

Une première cohorte de 38 techniciens de partout au Québec viendront passer la formation avancée de 4 jours sur les machines AGCO.

Cette compagnie est entre autre dépositaire des marques Fendt et Massey Ferguson.

Elle occupe environ 25% des parts de marchés pour les machines agricoles au Québec.

Pour les deux institutions, c'est un aboutissement d'une collaboration qui dure depuis déjà plusieurs années.

On avait un projet d'aller plus loin en matière de formation et en matière de développement des compétences des techniciens. Après on a eu la formation de bas. Ça allait bien, sauf qu'il y a beaucoup de besoins. Il faut aller encore plus loin. Pour répondre à ce besoin de formation spécialisée, ça prend un lien très très étroit avec le fabricant.

Claude Roy, enseignant à la formation de mécanique agricole.