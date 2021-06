Le Challenge de Montagne Vélo Plein Air est de retour

La fondation de la maison Marie-Élisabeth lance la 8e édition du Challenge de Montagne Vélo Plein Air.

Le 11 septembre, les participants feront le trajet de 45 km entre la maison Marie-Élisabeth et le sommet du Mont-Comi.

Un challenge qui est accessible pour tous.

C'est un challenge, mais un challenge accessible. En 8 ans on a ramené tout le monde à bon port. C’est un challenge d'une durée de4h30 environ. C'est facile, on part le matin et en milieu d'après-midi vous êtes de retour à la maison.

Pour une troisième année consécutive, une partie vélo de route est offerte.

Un trajet de 80 km plus accessible et amical est proposé.

« C’est un très beau tracé rural, qui passe par les rangs et les routes du Haut Pays de la Neigette et de la Mitis et qui passe par de pittoresques municipalités rurales comme Sainte-Angèle-de-Mérici ou encore Saint-Donat. C’est un trajet agréable et vallonné qui présente son lot de défis! »

Pierre Bilier, responsable du volet route du 8e Challenge de montagne Vélo Plein Air