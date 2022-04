Le CISSS demande de limiter les visites dans les milieux de vie

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent demande à la population de limiter les visites dans milieux de vie et de soins de la région en raison de la forte transmission du variant BA.2.

60 éclosions et vigies en raison de la COVID-19 sont actives dans les CHSLD, RPA, RI, CSLC et hôpitaux de la région.

Afin de contrôler la propagation du virus et de protéger les clientèles plus vulnérables, le CISSS recommande le report des visites non essentielles dans ces établissements.

Les personnes qui devront malgré tout s'y rendre devront s'assurer de ne présenter aucun symptôme de la COVID-19 et d'appliquer les mesures sanitaires en vigueur.