Le club Boule Rock déjà vendu!

Le club de Boule Rock de Métis-sur-Mer n'aura pas été sur le marché bien longtemps.

L'agent immobilier de Via Capitale Simon Bélanger confirme que les propriétaires ont accepté une offre d'achat et que la vente sera bientôt officialisée.

Comme c'est généralement le cas dans la vente d'actifs privés, les détails de la transaction ne sont pas connus.

Simon Bélanger ajoute toutefois que l'acheteur est un groupe de l'extérieur de la région.

Jeannine et Guy Gagné étaient propriétaires du Boule Rock depuis 24 ans.

Considérant le manque de relève et leur désir de retraite, ils ont mis en vente le club qui comprend un parcours 18 trous et plusieurs bâtiments et équipements.