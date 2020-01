Le CMÉC souffle 25 bougies cette année

C'est lors d'un 5 à 7 à la microbrasserie La Captive d'Amqui que le Centre matapédien d'études collégiales (CMÉC) a lancé les festivités entourant son 25e anniversaire.

Plusieurs activités permettront de souligner cette fête tout au long de l'année. Une association des diplômés a été mise sur pied et une soirée de retrouvailles se tiendra à l'automne, soit le 10 octobre.

Par ailleurs, une bière officielle a été développée par La Captive. Baptisée La Diplômée, elle sera offerte à la microbrasserie.

« On sait très bien que lorsque tu restes deux ou trois ans de plus dans ta région et que tu quittes après pour l’université, tu as davantage le goût de revenir que quand tu pars à 16 ans après ton secondaire 5. »

Geneviève Morin, directrice du Centre matapédien d'études collégiales