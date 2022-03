Le Comité logement Bas-Saint-Laurent réclame des investissements en vue du budget

Une centaine de personnes manifestaient vendredi midi devant les bureaux de Revenu Québec à Rimouski afin de demander au gouvernement Legault d’investir pour contrer la crise du logement en prévision du prochain budget.

Le Comité logement Bas-Saint-Laurent réclame des investissements dans le programme Accès Logis, qu’il juge plus avantageux pour les personnes en situation de pauvreté que le nouveau Programme d’habitation abordable.

« Avec Accès Logis, on sait combien ça va coûter. Le programme qui s’en vient part d’un montant x dépendamment la région, mais les salaires sont à peu près les mêmes partout. Si à Rimouski le loyer médian est de 740 $, on va calculer à partir de là et le logement abordable va sortir à 650 $. À ce prix, ce n’est pas un logement pour quelqu’un en situation de pauvreté. » Guy Labonté, coordonnateur du Comité logement Bas-Saint-Laurent

Le coordonnateur du Comité logement, Guy Labonté, croit qu’il est trop tard pour que le gouvernement soit en mesure de remplir sa promesse de construire 15 000 logements sociaux au Québec. Selon lui, 6 000 logements ont été bâtis jusqu’à maintenant.

« Avec huit mois à faire, je ne crois pas qu’ils vont tenir leur promesse et ce sont les personnes en situation de pauvreté qui paient. Avoir un toit, c’est fondamental. Si tu veux avancer dans la vie, ça te prend un toit selon tes moyens, sinon tu gruges dans ton frigidaire et ta santé physique et mentale se détériore. »

M. Labonté indique traiter un nombre élevé de dossiers. Habituellement, le Comité logement en traite environ 200 chaque année. En 2021, il estime avoir eu 330 dossiers sur la table et s’attend à en avoir 400 cette année. « Cette crise s’en venait, on le savait, mentionne-t-il. L’argent aurait dû être mis dès l’arrivée du gouvernement au pouvoir parce que des logements, ça ne se construit pas en 6 mois. La crise, à Rimouski, je ne vois pas de solution avant cinq ans. »

Avec la collaboration de Martin Brassard, journaliste Noovo Info