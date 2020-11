Le Comité logement Rimouski-Neigette déçu de la mise à jour économique

Le Comité logement Rimouski-Neigette se dit déçu qu’aucun nouvel investissement dans le logement social n’ait été ajouté à la mise à jour économique du gouvernement Legault présentée jeudi dernier.

Une quarantaine de personnes ont manifesté devant le bureau du député Harold LeBel, lundi, pour demander au premier ministre et à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, d’investir pour la réalisation des 12 500 logements sociaux promis par la CAQ en campagne électorale.

« 15 000 logements sociaux n’avaient pas été bâtis sous les Libéraux, explique le coordonnateur du Comité logement, Guy Labonté. La CAQ avait promis de sortir ces 15 000 logements, mais après deux ans de pouvoir, il n’y en a que 2 500 qui ont été bâtis. Disons qu’il en manque un petit peu! »

Au Bas-Saint-Laurent, 4 000 locataires déboursent plus de 30 % de leurs revenus pour se loger, alors que 1 200 y consacrent plus de la moitié, selon M. Labonté.

Maude Parent, journaliste Bell Média | Guy Labonté, coordonnateur du Comité logement Rimouski-Neigette

Près de 400 ménages de la région se trouvent sur la liste d’attente pour avoir accès à un logement social. Avec le contexte pandémique, ces chiffres sont à la hausse, c’est pourquoi l’organisme, le Groupe de ressources techniques du Bas-Saint-Laurent (GRT) et le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) pressent le gouvernement d’agir pour soutenir les locataires.

« La construction de logements sociaux, ce n’est pas une dépense, c’est un investissement. Pour chaque dollar investi, 2,3 $ reviennent à la communauté. Quelqu’un qui attend et arrive avec un logement social après des années, c’est comme s’il changeait complètement de vie parce qu’il peut enfin manger à sa faim, avoir une meilleure santé et peut-être avoir un peu plus de plaisir dans la vie. »

Guy Labonté, coordonnateur du Comité logement Rimouski-Neigette