Le Comité logement Rimouski-Neigette énonce ses attentes en vue du budget

Le Comité logement Rimouski-Neigette a manifesté mardi matin devant les bureaux du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation à Rimouski pour demander au gouvernement Legault d’investir dans le logement social en prévision du prochain budget.

« Les personnes payent trop cher pour leur logement, mentionne le coordonnateur du Comité logement, Guy Labonté. On a besoin de logement et ce n’est pas juste à Rimouski, c’est à Matane, à Gaspé, à Rivière-du-Loup et à la grandeur de la province. Le gouvernement doit mettre l’argent nécessaire et le logement social doit faire partie de la relance économique. »

Le taux d’inoccupation des logements locatifs à Rimouski est passé de 2,7 % à 0,9 %, selon un rapport de la Société canadienne d’hypothèques et de logement. D’après M. Labonté, il s’agit du plus bas taux en 11 ans.

Alors que le coût des loyers continue d’augmenter, il indique que 400 personnes sont en attente d’un logement social.