Le docteur Sylvain Leduc explique sa décision d'inclure la Vallée en zone rouge

Le directeur de la Santé publique au Bas-Saint-Laurent apporte des précisions sur la décision d'inclure la Vallée de la Matapédia en zone rouge.

Une décision qui soulève des interrogations chez les élus et la population de la Matapédia depuis vendredi.

Le docteur Sylvain Leduc tient à préciser que le ministère de la santé avait des critères très précis pour définir les limites de la zone rouge.

« Il y avait seulement deux choix soit tout le Bas-Saint-Laurent ou la moitié du Bas-Saint-Laurent. Il n'y avait pas l'option à la carte par MRC, ça n'existe pas.

C'était une moitié de territoire ou le territoire en entier et dans le cas présent, chacune des situations avait des avantages et des inconvénients. On a penché pour l'endroit où le virus circule beaucoup beaucoup plus soit les MRC de l'Est du territoire. »

Sylvain Leduc, directeur de la Santé publique