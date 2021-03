Le docteur Sylvain Leduc justifie sa décision

Le directeur de la Santé publique du Bas-Saint-Laurent justifie sa décision de garder l'ensemble de la région en zone orange.

Le docteur Sylvain Leduc cite plusieurs raisons expliquant sa recommandation de statu quo.

Il mentionne notamment le fait que seulement 7 % de la population est vacciné et qu'il y a quelques cas de variant dans l'ouest du territoire.

Le directeur ajoute que le virus est pratiquement absent des écoles et qu'Il s'agit d'une donnée majeure pour la réussite scolaire.

« Quand on veut limiter l'accès du virus dans notre région et la présence en classe des étudiants, c'est pour favoriser la réussite scolaire de nos jeunes. »

Quant à la possibilité évoquée par des élus de scinder la région en deux, il est catégorique

« J'ai entendu des gens manifester l'intérêt d'avoir une répartition différente par MRC mais l'information que le ministère de la santé nous donne, que le gouvernement nous donne, c'est NON, il n'y aura pas de morcellement. Je comprends que les gens ont hâte, on a tous hâte et j'en fais partie mais ça, ça fait partie de la joute politique à laquelle je ne veux pas être associé. »

Docteur Sylvain Leduc