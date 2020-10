Le dossier de Sébastien Proulx pour trafic de stupéfiants est reporté

Le dossier de Sébastien Proulx sera de retour en cour le 2 novembre au Palais de Justice de Rimouski.

Présentement incarcéré à la prison de New Carlisle, le Rimouskois fait face à des accusations de possession et trafic de stupéfiants en lien avec trois perquisitions à son domicile et dans 2 entrepôts.

Lors de l’opération, les policiers ont saisi 465 comprimés de méthamphétamines, 550 grammes de cocaïne, plusieurs milliers de dollars en argent, une arme prohibée et 4 téléphones cellulaires.