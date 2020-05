Le Festi Jazz international de Rimouski est reporté en 2021

Il ne sera pas possible de souligner le 35e anniversaire du Festi Jazz international de Rimouski sous le chapiteau cette année.

Comme c’est le cas de plusieurs événements, c’est au tour du festival de jazz rimouskois d’être reporté à l’an prochain en raison de la pandémie.

Bien que l’interdiction de tenir des grands événements soit en vigueur jusqu’au 31 août et que les concerts devaient être présentés du 3 au 6 septembre, le conseil d’administration a jugé plus sage de tout annuler.

La directrice générale, Marie-Julie Landry, estime que la date du festival est trop serrée et craint un prolongement de la directive gouvernementale.

« On est tout juste de l’autre côté du 31 août et on ne sait pas si l’interdiction de faire des rassemblements va être reconduite. C’est trop serré et on veut éviter de planifier un festival qui pourrait être annulé. » Marie-Julie Landry, directrice générale du Festi Jazz international de Rimouski

Rien n’est encore décidé quant à la programmation. Selon Marie-Julie Landry, il y a trop de zones grises concernant les artistes internationaux pour l’instant. Le festival espère toutefois être en mesure de revenir à sa formule afin de présenter à la fois un volet québécois et un volet international en septembre 2021.

« Il y a des déceptions, c’est sûr. On tenait à cette rencontre pour festoyer le 35e anniversaire. Mais on peut se dire qu’on a un an de plus pour planifier ce rendez-vous », souligne-t-elle.

Le Festi Jazz travaille tout de même sur une alternative pour faire acte de présence lors du week-end de la fête du Travail. Les détails seront communiqués prochainement.