Le fossé demeure aussi grand entre la Ville et les résidents de Sacré-Coeur

La rencontre d'information de jeudi soir n'a pas réussi à convaincre le groupe de citoyens opposés à la possible implantation d'une usine mobile de béton bitumineux dans le district Sacré-Coeur.

Une cinquantaine de personnes, majoritairement de ce secteur, ont assisté à la présentation conjointe de la Ville et des ministères des transports et de l'environnement.

Pendant que les intervenants confirmaient que tout le processus se déroulait dans les règles , les résidents faisaient part de leurs craintes et de leurs déceptions, notamment pour ce qui est du bruit potentiel.

Si la compagnie Cintra obtient tous les permis et autorisations nécessaires et ensuite remporte l'appel d'offres pour l'important contrat de repavage de l'autoroute 20 entre Bic et Pointe-au-Père, elle prévoit installer son usine temporaire dans sa carrière actuelle.

Par ailleurs, le ton a monté lors des échanges avec les citoyens.

Certains d'entre eux ont mis en doute l'efficacité d'une plainte à la Sûreté du Québec en cas de bruit excessif.

« C'est faux de dire qu'on a besoin de prouver des normes des décibels ou quoi que ce soit. Lorsque j'ai un plaignant qui a fait une déposition à la Sûreté du Québec, et que cette déposition-là, par son témoignage est administrée à la cour municipale avec mon aide, il y a des condamnations.» Stéphane Forrest, avocat à la Ville de Rimouski.

Le ministère des Transports prévoit effectuer les travaux de repavage de l'autoroute 20 la nuit pour limiter les impacts sur la circulation et pour diminuer la durée du chantier qui serait d'environ un mois.