Le groupe FARI donnera tous les détails de son projet lors d'une présentation publique

Le groupe FARI donnera tous les détails de son projet de résidence pour ainés sur la rue des Flandres lors d'une présentation virtuelle publique le mardi 13 avril.

Les promoteurs précisent qu'à ce stade du projet, il est important de créer un canal direct de communication avec l'ensemble de la population.

Le directeur général du groupe Dany Chassé invite les intéressés à faire parvenir leurs questions pour obtenir des réponses lors de la séance.

Il est obligatoire de s'inscrire sur le site web de fari-rimouski.com.

Rappelons que FARI projette toujours la construction d'un bâtiment de 4 à 6 étages comprenant 116 logements et 56 chambres ainsi que 84 cases de stationnement sur la rue des Flandres.

Les promoteurs annoncent la construction en une seule phase d'une durée de 14 mois d'un bâtiment préservant l'intimité du voisinage.

Le maire de Rimouski répète qu'avec le manque de logements jumelé au vieillissement de la population, la réalisation de ce projet est essentielle.

« Il y a également une rencontre plus informelle organisée entre certains opposants et les responsables du groupe FARI. Je pense toujours que la population veut se projet-là. On comprend que des personnes ont des préoccupations mais ultimement, ce sera un bon projet pour l'ensemble de la communauté.

Marc Parent, maire de Rimouski.