Le jury débute ses délibérations dans le dossier de Yohan Tardif-Joubert

Procès de Yohan Tardif-Joubert au palais de justice de Rimouski: les 12 membres du jury ont débuté leurs délibérations plus tôt mercredi après-midi.

L'homme de 28 ans est accusé de tentative de meurtre à la suite d'une altercation survenue le 5 août 2018 sur le chemin des Pointes du district Sainte-Odile.

Le juge de la Cour supérieure, François Huot, a donné ses directives et rappelé les propos des témoins entendus lors du procès, qui a débuté il y a un peu plus de deux semaines.

Yohan Tardif-Joubert est accusé d'avoir poignardé à plusieurs reprises un homme âgé de 38 ans à la suite d'une altercation, qui s'est transformée en agression armée.

Lors des plaidoiries, mardi, l'avocate de l'accusé, Maryse Beaulieu, a tenté de démontrer aux six hommes et six femmes du jury que son client a agi en légitime défense.

Le procureur de la Couronne, Luc Cyr, estime que la preuve présentée lors du procès permet de conclure hors de tout doute raisonnable à la culpabilité de l'accusé.