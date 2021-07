Le marathon de Rimouski est encore une fois annulé

Le marathon de Rimouski est annulé pour une deuxième année consécutive.

Le comité organisateur en a fait l’annonce hier sur Facebook, mentionnant avoir considéré plusieurs scénarios, sans toutefois trouver de solution adéquate pour tenir l’événement.

L’organisation explique sa décision par des enjeux de logistique allant au-delà de la limite de participants permise en vertu des mesures sanitaires liées à la pandémie.

Afin de respecter la distanciation sociale, le comité estime qu’entre 800 et 1000 participants seulement auraient pu prendre part au marathon, ce qui aurait placé l’organisation dans un important déficit financier.

De nombreuses coupes auraient également eu lieu pour permettre de limiter les dépenses.

« Il aurait fallu éliminer les chandails remis aux participants, abolir les bourses et les prix offerts aux vainqueurs, renoncer au service de photographie, et couper de moitié les contributions que nous remettons aux clubs sportifs qui nous donnent un coup de main. Et malgré cela, après avoir réduit le budget au tiers de ce qu’il est habituellement, nous aurions dû absorber quand même un manque à gagner de plusieurs milliers de dollars », peut-on lire sur la page Facebook de l’événement.

L'événement espère être de retour l'an prochain.