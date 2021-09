Le MTQ lance une enquête sur la sécurité routière à Lac-au-Saumon

Le ministère des Transports entreprend une étude de sécurité sur la route 132 à Lac-au-Saumon, près de deux mois après l’accident qui a coûté la vie à trois personnes.

Rappelons qu’une collision est survenue le 5 août entre une camionnette dans laquelle six personnes prenaient place et un camion-remorque à l’intersection des routes 132 et Saint-Edmond. Le conducteur de 84 ans, un homme de 37 ans et un enfant de 5 ans ont péri. Trois autres enfants ont été blessés dans l’accident.

L’étude menée aux abords de l’intersection avec les routes Saint-Edmond et de Saint-Alexandre consiste à évaluer si des améliorations peuvent être apportées dans ce secteur où circulent en moyenne 6 900 véhicules chaque jour, selon les plus récentes données. Elle comprend une série d’analyses et d’observations sur le terrain portant sur la circulation, la vitesse, la signalisation, le marquage et les distances de visibilité.

Entre temps, d’autres mesures seront déployées dans les prochaines semaines, notamment l’installation de radars pédagogiques ainsi que des panneaux à messages variables aux approches de l’intersection.