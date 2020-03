Le Musée régional de Rimouski veut rajeunir sa clientèle

Le Musée régional de Rimouski lance la campagne de financement #ESPACE_15-30 afin d’offrir de nouvelles expériences pour les jeunes.

L’objectif de la campagne, disponible sur le site de La Ruche, est d’amasser 25 000 $, somme qui sera doublée grâce au Fonds Mille et UN pour la jeunesse.

Le Musée proposera différentes activités afin d’inviter les jeunes à s’approprier l’institution, comme des espaces de rencontre et d’implication, des résidences de création, des projets communautaires et des expositions.

« Un musée existe par sa communauté. Et si on ne renouvelle pas la communauté, il ne pourra pas continuer d’exister. Il faut créer de nouvelles habitudes, que les jeunes se sentent chez eux et qu’ils veulent garder ce musée pour qu’il puisse rester vivant. » Brigitte Lacasse, agente à l’éducation et à l’action culturelle

Le président du Musée régional de Rimouski, Gervais Sirois, veut réinventer l’établissement et le moderniser.

Par ces différentes initiatives, le conseil d’administration souhaite mettre davantage l’accent sur l’expérience muséale plutôt que sur la contemplation. « On ne va plus au musée pour simplement regarder des œuvres, des objets ou des artéfacts, remarque-t-il. On va au musée pour vivre une expérience et les 15-30 ans sont beaucoup plus sensibles à ce genre d’approche. »