Le nombre d'appels en hausse au centre de crise du Bas-Saint-Laurent

Le volume d'appels est beaucoup plus élevé qu'à l'habitude au Centre de prévention du suicide et d'intervention de crise du Bas-Saint-Laurent.

Le centre, qui dessert aussi la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, reçoit en moyenne 26 appels par jour. Au cours des trois derniers mois, cette moyenne est passée à 42.

Selon le directeur général du centre, Louis-Marie Bédard, cette augmentation est attribuable, en partie, à la pandémie de COVID-19.

« On est rempli de consignes spécifiques et de recommandations. Ça peut être mélangeant. Donc, quelqu'un qui vivait certaines problématiques dans sa vie, si on ajoute un facteur de stress et ces complications, cela fait en sorte que le besoin d'appeler devient plus grandissant. »

Louis-Marie Bédard, directeur général du Centre de prévention du suicide et d'intervention de crise du Bas-Saint-Laurent