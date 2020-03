Le nombre de références au don d'organes est en hausse au Bas-Saint-Laurent

Le nombre de références faites par les hôpitaux du Bas-Saint-Laurent relativement au don d’organes a presque doublé en 2019, selon les chiffres de Transplant Québec.

On compte 17 références l’an dernier, alors qu’il y en a eu 9 en 2018.

Le nombre de personnes en attente d’une greffe dans la région est resté stable avec 13 patients. 7 personnes ont été transplantées.

Ces chiffres sont encourageants, selon le directeur général de Transplant Québec, Louis Beaulieu.

Il estime que la population est mieux sensibilisée au don d’organes.

« De plus en plus de gens font connaître leur volonté et en parlent avec leurs proches pour leur dire ‘’pour moi c’est important de faire le don d’organes, je sais que je pourrais peut-être sauver jusqu’à huit vies à mon décès. Merci à ma famille de respecter ça et d’aider à ce que cela se fasse’’. »

Louis Beaulieu, directeur général de Transplant Québec