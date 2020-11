Le passage d'un influenceur à Rimouski suscite toujours plusieurs réactions

Le passage de l'influenceur connu sur les médias sociaux David Hener à Rimouski fait beaucoup réagir depuis quelques jours.

D'abord, la direction du bar La ptite Grenouille affirme que la présence de Hener le 13 novembre était une initiative tout à fait personnelle et non organisée par le bar.

Dans une vidéo Instagram, David Hener annonce qu'il a subi un test de dépistage négatif à la COVID et qu'il n'a pas propagé le virus à Rimouski.

Pour le directeur de la santé publique du Bas Saint-Laurent, le passage de personnes vivant en zone rouge pour profiter des opportunités en zone orange n'est vraiment pas une bonne idée.

« Peut-être que des fois les gens ont l'impression que le virus concerne juste les autres régions du Québec mais là on voit, c'est pas vrai , il y en a même ici.

Surtout quand on a des gens qui proviennent de régions rouge et qui viennent faire leur " tour " dans notre région, c'est sûr que ça nous aide vraiment pas. »

Le docteur Sylvain Leduc, directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent