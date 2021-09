Le passeport vaccinal s'amène au Festi Jazz de Rimouski

Le Festi Jazz International de Rimouski sera parmi les premiers festivals à appliquer le passeport vaccinal.

L’événement se déroulera de jeudi à dimanche, et déjà l’organisation a reçu des demandes de remboursement en lien avec le passeport vaccinal. « On a su que certains remboursements étaient pour cette raison, mais en même temps on n’a pas les raisons de tout le monde, indique le directeur général Sébastien Fournier. La vente de billets va quand même très bien. »

Il affirme que certains spectacles affichent bientôt complet.

Pour avoir accès au site, les spectateurs devront présenter leur passe festive, puis faire valider leur passeport vaccinal. « On va ensuite leur remettre un bracelet comme preuve que le passeport a été validé et ce bracelet sera bon pour toute la durée du festival sur le site », explique Sébastien Fournier.

Afin d’appliquer la mesure sanitaire, qui est entrée en vigueur mercredi, le Festi Jazz a été contraint d’engager des ressources supplémentaires et d’acheter du matériel.