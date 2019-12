Le père de 6 enfants périt dans un accident de la route à quelques jours de Noël

Une collecte de fonds a été lancée pour venir en aide à la famille de ce père de famille de Rimouski qui a péri dans un accident de la route samedi après-midi dans le secteur Val-Neigette.

Dave Massé, 41 ans, père de 6 enfants, aurait perdu le contrôle en raison de la chaussée glacée sur la route 232. Son véhicule est allé violemment percuter la voiture s'amenant en sens inverse. Sa conjointe, Josée Morin, a été blessée dans la collision et doit être opérée sous peu dans un centre hospitalier de Québec. Sa vie n'est pas menacée.

Les enfants du couple sont âgés entre 4 ans et 13 ans. Ils ont été pris en charge par la famille en attendant que leur mère puisse retourner à la maison, ce qui pourrait prendre plusieurs semaines en raison de ses blessures.

30 000$ amassés en quelques heures

Une proche de la famille, Édith Deschamps a lancé une collecte sur le site de sociofinancement, Go Fund Me pour venir en aide financièrement à la famille. En moins de 12 heures, l'objectif initial de 10 000$ était atteint. Pour faire un don, suivez ce lien "Aidons Josée et ses 6 enfants".

Facebook/Dave Massé

