Le présumé trafiquant François Vannucci incarcéré au mauvais endroit

La prochaine comparution du présumé trafiquant de drogues François Vanucci se déroulera le 14 février au Palais de Justice de Rimouski.

Ce lundi matin, son avocate Caroline Bérubé a déploré une situation assez particulière concernant son client.

À l'issue d'une rencontre de facilitation avec la Couronne vendredi, maître Bérubé n'a pas été en mesure de joindre François Vannucci qui a été transféré ce même jour du centre de détention de Rimouski au pénitencier de Rivière-des-Prairies.

Un transfert qui a été effectué malgré les ordonnances de juges exigeant que l'accusé demeure incarcéré jusqu'à nouvel ordre au centre de détention de Rimouski.

Considérant ce transfert non-autorisé, la juge Luce Kennedy a reporté la prochaine comparution de François Vannucci en février.

L'accusé devra obligatoirement être présent.

Rappelons qu'il fait face à 8 accusations en lien avec la possession et le trafic de cocaïne et méthamphétamines, le recel et la possession d'une arme à autorisation restreinte.