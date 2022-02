Le Programme d’habitation abordable «incomplet» selon le Comité logement Rimouski-Neigette

Le Comité logement Rimouski-Neigette dénonce le manque de clarté du nouveau Programme d’habitation abordable dévoilé jeudi par la ministre de l’Habitation Andrée Laforest.

Le programme vise à appuyer des projets de logements destinés à des ménages à faible ou modeste revenu. Les coopératives, organismes, offices d’habitation et entreprises privées pourront soumettre leurs projets.

Le coordonnateur du Comité logement Rimouski-Neigette, Guy Labonté, croit que le programme bénéficiera uniquement aux promoteurs privés, et non au logement social. « C’est une privatisation un peu cachée de l’aide aux logements, dit-il. Ça s’adresse aux promoteurs privés. La ministre dit qu’elle ne fermait pas la porte à AccèsLogis, mais on ne sait pas où elle s’en va, c’est un flou artistique. On dirait qu’elle a peur de nous dire ce qu’elle compte faire avec le logement social. »

Guy Labonté aurait préféré voir le programme AccèsLogis Québec bonifié. À Rimouski, entre 300 et 400 personnes sont en attente d’un logement social.

Il dénonce également la subjectivité du concept de logement abordable et craint que les promoteurs mettent fin au programme après quelques années, augmentant ainsi le prix des loyers.