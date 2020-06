Le programme Musique Jazz-pop est suspendu au Cégep de Rimouski

Il y aura un vide à la rentrée 2020 au Cégep de Rimouski, alors que le programme Musique Jazz-pop n’admettra pas de nouvelle cohorte.

37 personnes auraient été admises à l’automne.

La formation est offerte en collaboration avec le Conservatoire de musique de Rimouski depuis plus de 10 ans et a accueilli des centaines d’étudiants, principalement de l’Est-du-Québec, dans les dernières années.

Les professeurs du programme, le Syndicat des enseignants et enseignants du Cégep de Rimouski (SEECR) et l’Association générale des étudiants ont adressé une lettre ouverte au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et à la ministre de la Culture afin de témoigner de l’importance des études musicales pour la région.

Selon eux, la formation contribue au développement et à la rétention des jeunes musiciens en région en plus de forger l'identité culturelle de l'Est-du-Québec.