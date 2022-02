Le projet de 44 nouveaux logements sociaux à Rimouski tombe à point

L’ajout de 44 logements sociaux dans l’édifice de la Maison mère des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire annoncé hier par Québec et Ottawa est accueilli positivement à Rimouski.

Le Comité logement Rimouski-Neigette croit qu’il s’agit d’une bonne nouvelle. « L’ajout de ces logements va faire du bien, commente le coordonnateur Guy Labonté. On est en pénurie de logements totale à Rimouski. Tout ajout de logement, que ce soit social ou non, est bien accueilli. »

Guy Labonté aurait cependant souhaité que le projet comprenne un plus grand nombre d’unités de logements sociaux. Il espère que d’autres annonces suivront.

L’entente conjointe entre le fédéral et le provincial comprend un investissement de 13,2 M$ pour du logement social au Bas-Saint-Laurent, dont 7 M$ sont alloués au projet du Saint-Rosaire.

Sur les 44 logements sociaux, 12 seront réservés à des femmes et enfants victimes de violence conjugale et 32 à des aînés.

« Il y a un besoin dans toutes les clientèles. C’était un souhait des Sœurs du Saint-Rosaire au départ d’aider les femmes victimes de violence. Le besoin est là et, pour moi, c’est une priorité aussi. Les personnes âgées aussi n’ont pas de gros revenus et le logement social est fait pour eux. On travaille dans l’axe de toujours privilégier les plus pauvres et les personnes vulnérables. »

Guy Labonté, coordonnateur du Comité logement Rimouski-Neigette