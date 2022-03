Le projet du Groupe Fari pourra aller de l’avant

Une entente à l’amiable a été conclue entre le Groupe Fari et les opposants au projet sur la rue des Flandres dans le district Saint-Pie-X.

Les procédures judiciaires qui étaient en cours prennent donc fin et le projet pourra aller de l’avant. Un groupe de résidents avait déposé une injonction en juin 2021 afin d’obliger la Ville à tenir un référendum sur la question.

L’entente comprend certains aménagements d’urbanisme que la Ville de Rimouski a accepté de réaliser.

« Certaines demandes concernaient la Ville de Rimouski, alors on a écouté les demandes. C’étaient des demandes au point de vue de l’urbanisme, aucune somme d’argent n’a été cédée. On parle d’amélioration de trottoirs, de passage piéton, de protections de boisés et d’espaces verts. On a jugé que les demandes étaient raisonnables. »

Guy Caron, maire de Rimouski