Le Québec ne perdra pas de siège à la Chambre des communes

Le Québec ne perdra pas de siège en vue de la reconfiguration de la carte électorale fédérale. La Chambre des communes a adopté la motion déposée par le Bloc Québécois réclamant que le poids politique de la province ne soit pas affecté par le futur découpage.

En octobre dernier, le directeur général des élections a présenté un nouveau calcul, ajoutant potentiellement quatre sièges à la Chambre des communes. Selon ce modèle, le Québec perdait un siège, une situation déplorée par la députée d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, Kristina Michaud, qui s’inquiétait pour les comtés de l’Est-du-Québec.

Selon la bloquiste, il serait inconcevable d’agrandir à nouveau les circonscriptions de l’Est-du-Québec. Le comté d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia englobe déjà 2 régions administratives, 4 MRC et 56 municipalités. Mme Michaud a même ouvert un quatrième bureau de circonscription pour assurer une présence dans chacune des MRC.

« Ce sont de grands territoires avec des défis particuliers. Le fait de rendre un territoire encore plus grand rendrait difficile pour les élus de bien faire leur travail, de bien représenter la population si on doit se promener entre Gaspé et Matane par exemple. […] Ce n’est pas la même game qu’un comté urbain ou c’est 3-4 coins de rue et on a à faire à un maire. Agrandir un comté qui fait déjà 15 000 km carrés, pour moi ça ne fait pas du tout de sens. »

Kristina Michaud, députée d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia