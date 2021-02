Le retour du sport, un besoin criant

Un Rimouskois crée la page de la Coalition pour la promotion du sport au Québec (CPPSQ) qui a déjà rejoint plus de 170 personnes à travers le Québec.

Il y a environ 2 semaines, le Rimouskois, Guylain Dupuis a écrit une lettre au nom du premier ministre François Legault et à la ministre déléguée au sport Isabelle Charest pour encourager le retour du sport aux jeunes. Plus de 250 partages plus tard, la page Facebook de la CPPSQ est née. De Gaspé à Gatineau, la population soutient le mouvement pour inciter au retour du sport.

Selon Guylain, les mesures sanitaires qui étaient mises en place dans les équipes sportives au début de l'année scolaire ont prouvé qu'il est possible de reprendre le sport.

Peut-être qu'il aurait lieu de les améliorer, de les bonifier. Force d'admettre que 10 jeunes sportifs un gymnase ou dans un aréna n'est pas plus dangereux que 10 personnes qui s'agglutinent dans un Centre d'achat ! Guylain Dupuis, créateur de la CPPSQ

En pleine semaine de la persévérance scolaire, Guylain Paradis mentionne l'importance du sport non seulement sur la santé physique, mais également la santé mentale. Les parents avec qui il est entré en contact sont tous du même avis que les jeunes ont besoin de retrouver ces interactions sociales.