Le roman jeunesse Un but à la fois maintenant en vente

La Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski annonce le début de la vente de son livre jeunesse Un but à la fois.

En raison de la pandémie, la direction de la Fondation a modifié son Mois des petits Héros qui se déroule en février depuis 5 ans.

Puisque les joueurs de l'Océanic ne peuvent avoir de contacts directs avec les enfants suivis en pédiatrie à Rimouski, la Fondation a sollicité plusieurs collaborateurs pour la création d'un livre jeunesse.

Écrit par François Bérubé et illustré par Vincent Rioux ( VoRo), un but à la fois est l'histoire inspirante d'une jeune fille et de son frère qui en apprennent beaucoup sur la santé et l'acceptation de soi au contact de 5 joueurs de l'Océanic.

1 500 exemplaires sont disponibles dans plusieurs points de vente incluant les librairies de Rimouski et le site web de la Fondation.

Le montant de toutes les ventes du roman est entièrement versé aux initiatives touchant la santé des jeunes de la Fondation du Centre Hospitalier régional de Rimouski.