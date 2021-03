Le sac de plastique, une espèce en voie de disparition dans la région

L'utilisation des sacs de plastique à usage unique est officiellement interdite depuis ce lundi matin dans les commerces de Rimouski.

Rappelons que les élus ont adopté un règlement interdisant ce type d'emballage sur le territoire de la ville.

Une décision qui a reçu l'appui de plusieurs commerçants qui n'ont pas attendu à aujourd'hui avant de bannir les sacs de plastique. Le règlement devait entrer en vigueur en septembre dernier, mais la date d'application a été repoussée en raison de la pandémie.

Le règlement est issu d'une initiative liée au Fonds écoresponsable de 2020.

Dans la MRC de la Mitis, le règlement n'est pas officiellement en vigueur, mais la majorité des commerçants ont déjà éliminé les sacs de plastique et le suremballage des produits locaux depuis le début de 2021.

En raison de la pandémie, les élus ont tout de même choisi de laisser une certaine marge de manoeuvre aux commerçants.

Pour le préfet de la MRC, la fin des sacs de plastique à usage unique est bien accueillie par les consommateurs.

« J'aurais pensé que les gens seraient plus réfractaires mais au contraire, visiblement on est vraiment rendu là en 2021. Les gens sont heureux et les commerçants aussi sont heureux et ça ne fait souvent aucune différence sur le prix. »

Bruno Paradis, préfet de la MRC de la Mitis