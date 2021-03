Le seul endroit pour le projet du groupe Fari est dans le secteur de la rue des Flandres

La Ville de Rimouski réitère son appui au groupe immobilier FARI pour le projet de construction d'une résidence pour ainés de 20 millions de dollars sur la rue des Flandres.

Toutefois, le maire Marc Parent précise que la ville retarde de quelques semaines le dépôt de son second projet de règlement afin de mieux répondre aux interrogations et préoccupations des opposants.

La seconde lecture devait initialement se faire lundi lors de la séance du conseil municipal.

Il indique que la Ville a reçu 86 commentaires lors de la consultation écrite dont 72 s'opposaient au projet.

La circulation automobile dans ce secteur est la principale crainte des opposants provenant majoritairement du secteur de la rue des Flandres.

Le maire précise que Rimouski offre bien peu d'options intéressantes pour un projet de cette envergure.

« Le secteur de la rue des Flandres est vraiment le seul terrain pouvant accepter ce projet-là. J'ai entendu certains dire, ça aurait pu être sur la rue Alcide C Horth. Oui, le terrain semble de dimension semblable sauf qu'il y a des problèmes plus fondamental en matière de capacité portante. »

Marc Parent, maire de Rimouski.

Le maire a ajouté ce message aux résidents du secteur qui s'opposent au projet

« On a entendu ce que vous avez comme préoccupations et on veut les adresser et vous donnez ensuite la bonne information. »