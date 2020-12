Le stationnement hivernal de nuit sera permis dans de nouvelles zones à Rimouski

La Ville de Rimouski étend son projet-pilote concernant le stationnement hivernal de nuit à six zones. Les élus ont adopté le règlement lundi lors de la séance du conseil municipal.

Initialement, le projet-pilote autorisait le stationnement hivernal entre 23 h et 6 h au centre-ville de Rimouski, et ce, si la température et les opérations de déneigement le permettaient.

À compter de mercredi, la réglementation sera applicable sur un plus grand territoire.

Ces zones seront toutefois indépendantes, de sorte que le stationnement nocturne pourrait être autorisé dans un secteur et interdit dans un autre.

Une carte des différentes zones sera disponible sur le site web de la Ville mercredi.

Selon le maire de Rimouski, ces ajouts sont attribuables au succès du projet-pilote, qui est à l’essai depuis novembre 2018. Marc Parent espère que le règlement sera pérennisé l’hiver prochain.