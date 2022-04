Le stationnement sera payant cet été à Sainte-Luce

Le stationnement de l’Anse-aux-Coques à Sainte-Luce sera bel et bien payant dès cet été pour les visiteurs.

Le conseil municipal a voté pour aller de l’avant avec le projet lundi soir.

300 places de stationnement payantes seront disponibles au moyen d’un horodateur. Les visiteurs peuvent s’attendre à payer 3 $ l’heure ou 10 $ pour la journée entre 9 h et 17 h.

Les résidents de Sainte-Luce obtiendront une vignette afin de bénéficier du stationnement gratuitement toute la journée.

Deux stationnements de 60 espaces chacun demeureront toutefois gratuits. Le premier situé à l’école secondaire de Sainte-Luce, et le second en haut de la côte de l’anse.

La Municipalité a tenu une consultation publique lundi avant la séance du conseil afin de présenter le projet aux citoyens.

Plusieurs résidents étaient présents en personne et en virtuel, selon la mairesse Micheline Barriault. Elle estime que la majorité a bien accueilli le projet.

« Dans tout ça, l’objectif du conseil est d’aller chercher de l’autofinancement pour nous permettre de mieux entretenir la plage et nos infrastructures touristiques en plus de les développer. Tout le monde va en bénéficier, autant les touristes que notre population. On mise sur le savoir vivre des gens qui vont venir visiter notre municipalité. »

Micheline Barriault, mairesse de Sainte-Luce