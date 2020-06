Le ton monte entre Pascal Bérubé et François Legault

Toute une prise de bec, mardi, lors de la période des questions à l'Assemblée nationale à Québec.

Le chef intérimaire du Parti Québécois (PQ) et député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, a demandé au premier ministre d'expliquer la décision de retirer les barrages policiers limitant l'accès au Bas-Saint-Laurent et à la Gaspésie.

François Legault a soulevé la colère de M. Bérubé en répondant ceci:

« Je sais que le chef du Parti Québécois était contre le fait que les gens de Montréal puissent aller dans des auberges au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Il aurait voulu continuer de bloquer le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, tuer le tourisme dans ce coin ! Nous, avec l'accord du Dr Arruda, on a réouvert les régions. Encore une fois, on a écouté les recommandations de la santé publique. »

François Legault, premier ministre du Québec