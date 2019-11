Le Tournoi de hockey mineur Desjardins de Rimouski devient provincial

Changement important pour le Tournoi de hockey mineur Desjardins de Rimouski. D'interrégionale, la 33e présentation devient provinciale et accueillera pas moins de 64 équipes simple lettre de partout au Québec, dont 11 de Rimouski, du 4 au 6 décembre.

1 300 joueurs et entraîneurs des catégories Atome, Pee-Wee, Bantam et Midget de niveau A et B seront de la compétition.

120 rencontres seront présentées au Colisée Financière Sun Life, au Pavillon polyvalent ainsi que sur les deux glaces du Complexe Sportif Desjardins.

« Le fait d'ouvrir au niveau provincial fait en sorte qu'on a pu accepter des équipes de l'extérieur de la région. On a des équipes de Terrebonne, Trois-Rivières et Lac-Mégantic qui viennent. » Marc Boudreau, vice-président du 33e Tournoi de hockey mineur Desjardins de Rimouski

Gabriel Le Marquand Perreault, journaliste Bell Média. | Marc Boudreau, vice-président du 33e Tournoi de hockey mineur Desjardins de Rimouski.

Entre 40 et 50 bénévoles sont impliqués dans l'événement qui génère des retombées économiques évaluées à 425 000 $ pour la Ville de Rimouski.

Avec la collaboration de Gabriel Le Marquand Perreault, journaliste Bell Média.