Le Vacc-I-Express à l'UQAR

L'autocar Vacc-I-Express est à l'UQAR aujourd'hui et demain.

Entre 11 et 17h, les étudiants et le personnel peuvent recevoir une première ou deuxième dose d'un vaccin contre la covid-19 rapidement et sans rendez-vous.

Pfizer et Moderna sont offerts à bord de l'autobus.

Déjà 90% des élèves de l'université ont reçu leur première dose et 82 % sont pleinement protégés.

À la rentrée scolaire, le prochain défi sera d'accélérer la vaccination dans les écoles primaires et secondaires.

Actuellement, on travaille en étroite collaboration avec les Centres de Services scolaires pour faire une planification d'un second tour de roue. Comme on a beaucoup d'écoles, 180 écoles sur tout le territoire, c'est certain que le Vacc-I-Express va aller dans certaines écoles, mais il va y avoir des équipes qui vont être sur le territoire pour faire la vaccination. Murielle Therrien, directrice de la vaccination covid au CISSS du Bas-St-Laurent

Jusqu'à maintenant, l'autocar a permi de vacciner pus de 2000 personnes.

Après l’UQAR, le Vacc-I-Express sera de passage à Sayabec dans le stationnement du centre communautaire le premier septembre et le lendemain à Causapscal à l'hôtel de ville.

Il sera de retour à Rimouski pour le Festi-Jazz, les 3 et 4 septembre.

Pour les moins habitués à la technologie ou pour ceux qui ont de la difficulté avec l'application mobile, Le CISSS du Bas-St-Laurent offre le service d'impression du passeport.

Il est possible de le recevoir en format carte ou papier.

Vous pouvez récupérer votre passeport de deux façons, soit par téléphone au 1-877-644-4545. Les agents administratifs pourront par l suite vous l'envoyer par la poste.

Il est également possible de se rendre directement à un centre de vaccination pour l'avoir la journée même.