Le Vacc-I-Express au Grandes Fêtes Telus

Le Vacc-I-Express est sur le site des Grandes Fêtes au Parc Beauséjour jusqu'à samedi.

Dans l'autocar aménagé en clinique mobile, il est possible de recevoir sans rendez-vous une première ou deuxième dose de Moderna ou de Pfizer.

Les installations sont accessibles de 15 heures à 21 heures jusqu'à samedi autant pour les résidents de Rimouski que pour les visiteurs de partout au Québec.

On remarque vraiment que l'on répond à un besoin. Surtout, pour les gens, c'est « on the spot ». Ils nous disent qu'ils n’auraient pas été en centre de vaccination, ils ne veulent pas attendre. Ils arrivent ici, se font vacciner et repartent en moins de 30 minutes.

Jean-Philippe Levasseur, coordonnateur de la vaccination au Bas-Saint-Laurent