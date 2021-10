Le Vacc-I-Express de retour dans La Matapédia

Le Vacc-I-Express reprend la route dans la Vallée de la Matapédia afin d'offrir le vaccin contre la COVID-19 à la population.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent espère augmenter le taux de vaccination dans cette MRC qui demeure la moins vaccinée de la région.

Le vaccin de Pfizer sera disponible sans rendez-vous à bord de l'autocar pour les 12 ans et plus et celui de Moderna pour les 18 ans et plus tant en première qu'en deuxième dose.

Le Vacc-I-Expresse s'arrêtera à Amqui, Sayabec, Albertville, Val-Brillant, Saint-Alexandre-des-Lacs, Causapscal, Saint-Moïse et Saint-Noёl.

Horaire du Vacc-I-Express



CISSS du Bas-Saint-Laurent

D'autres dates s'ajouteront prochainement.