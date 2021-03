Le variant du virus frappe très fort au Bas-Saint-Laurent

Le variant du virus de la COVID présent au Bas-Saint-Laurent frappe fort depuis quelques jours.

Le directeur de la Santé publique précise que le variant, possiblement britannique, est nettement plus contagieux et que la majorité des cas récents sont reliés à des rencontres familiales et sociales.

Pour la toute première fois depuis le début de la pandémie, de jeunes adultes sont présentement hospitalisés dans la région.

« Les gens sont malades, particulièrement les adultes qui en sont touchés. Ça frappe fort. On est rendu à 6 hospitalisations (aucune avant dimanche) et presque 100 % des cas sont occasionnés par un variant. » Le docteur Sylvain Leduc, directeur de la Santé publique du Bas-Saint-Laurent

Pour le moment, le virus ne circule pas tellement dans les écoles.

Le docteur Leduc ajoute que le bilan de cas quotidien sera certainement à la hausse à partir de mercredi.

Il est convaincu que l'Est du territoire sera bientôt atteint mais il souhaite encore une fois la collaboration de la population pour éviter des éclosions à répétition.

Ajoutons que le taux de vaccination au Bas-Saint-Laurent est parmi les plus bas de tout le Québec avec 9 %.

Une situation sur laquelle les autorités régionales n'ont pas le contrôle.