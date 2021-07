Les 50 places au CPE Les P'tits Montois de Mont-Joli se concrétisent

Les projets de développement de nouvelles places en CPE se concrétisent au Bas-Saint-Laurent. Le ministre de la Famille a entamé une tournée régionale afin de constater l’avancement des chantiers de construction.

Mathieu Lacombe était à Mont-Joli, lundi après-midi, afin de visiter les nouvelles installations du CPE Les P’tits Montois qui offriront 50 nouvelles places dès novembre.

« Je veux démontrer aux gens que ça avance. […] Il y a comme un discours négatif à l’effet qu’il manque de places et c’est vrai qu’il en manque. En même temps, ça n’a jamais autant bougé depuis 10 ans. On veut démontrer aux gens que c’est en train de se construire et que c’est concret. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille