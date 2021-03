Les 75 ans et plus pourront se faire vacciner contre la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

La campagne de vaccination est élargie aux 75 ans et plus au Bas-Saint-Laurent. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) confirme que les personnes de cette tranche d’âge peuvent maintenant prendre rendez-vous sur la plateforme Quebec.ca/vaccinCOVID ou par téléphone au 1-877-644-4545 afin de recevoir le vaccin contre la COVID-19.

Selon l’organisation, l'arrivage de 11 400 doses supplémentaires au cours des prochaines semaines permet d’étendre la clientèle prioritaire.

Jusqu’à maintenant, 8124 Bas-Laurentiens ont réservé leur première dose. 77 % de ces personnes ont plus de 80 ans, selon le CISSS.

Les proches aidants de 70 ans et plus qui accompagnent les personnes du groupe prioritaire peuvent également recevoir le vaccin.

La campagne massive débutera officiellement jeudi dans la MRC de La Matanie, vendredi dans le Kamouraska et le 18 mars dans Rimouski-Neigette. Les dates pour les autres secteurs de la région seront confirmées dans les prochains jours.

La vaccination des personnes nécessitant des soins à domicile débutera dès le début de la semaine prochaine.

Par ailleurs, trois autres régions élargissent aussi la vaccination aux 75 ans et plus, soit la Montérégie, les Laurentides et la Capitale-Nationale.